Mediaset si è dissociata dalla opinioni del suo giornalista Paolo Bargiggia per un tweet dopo Inghilterra-Croazia considerato razzista

Il giornalista di Mediaset, Paolo Bargiggia, è finito nella bufera per un tweet a commento della vittoria della Croazia nella semifinale di Mondiali 2018 contro l’Inghilterra. L’esperto di calciomercato aveva descritto la nazione balcanica «completamente autoctona» con un «popolo di 4 milioni di abitanti, identitario, fiero e sovranista». Bargiggia ha poi paragonato la Croazia alla Francia, «un melting pop (più correttamente “pot” ndr) di razze e religioni, dove il concetto di nazione e Patria è piuttosto relativo». Il giornalista non è nuovo a posizioni sovraniste e vicine ai concetti dell’estrema destra ma questa volta Mediaset ha deciso di prendere seri provvedimenti.

«Tgcom24.it e Sportmediaset.it – si legge nel comunicato diffuso dall’azienda – si dissociano fermamente dalle affermazioni dal tenore e dal contenuto razzista pubblicate da Paolo Bargiggia sul suo account personale di Twitter, in particolare quelle legate alla finale mondiale tra Francia e Croazia». Bargiggia ha poi risposto affermando che difenderà la sua libertà di esprimersi nelle sedi competenti:«Segnalo che in Italia non è previsto il reato d’opinione, che la parola razza è contemplata dalla Costituzione e che il mio tweet sul profilo personale, non aveva contenuti razzisti ma rappresentava una semplice analisi di realtà. Trattandosi di un’accusa gratuita e grave, mi riservo di tutelare la mia immagine nelle competenti sedi».