Mentre Icardi vola in Argentina, Wanda si scalda a Milano! – FOTO

Wanda Nara ha dovuto salutare Mauro Icardi, volato in Argentina per gli impegni con la Nazionale, e inganna il tempo con alcune foto hot

La distanza, si sa, può essere fatale all’interno degli equilibri di una coppia. Soprattutto se la coppia in questione è legata saldamente come Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante dell’Inter ha risposto presente alla chiamata della Nazionale ed è volato in Argentina per preparare al meglio le due sfide che attende l’Albiceleste. Wanda è rimasta a Milano, sia per i suoi impegni professionali sia per stare vicina ai suoi cinque figli. Nell’attesa (o nella noia) si è divertita a stuzzicare gli oltre 4 milioni di seguaci che ha su Instagram pubblicando storie e foto davvero piccanti. Chissà cosa penserà oltreoceano Maurito Icardi…