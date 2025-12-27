Mercato Cagliari, obiettivo bianconero: Angelozzi punta un giovane della Juventus per rinforzare la rosa

Mercato Cagliari, un nome scalda l’ambiente: nel mirino un talento della Juventus. Spunta la nuova idea firmata Angelozzi

Il mercato di gennaio si infiamma attorno a uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale: Vasilje Adzic. La Juventus, che ne detiene il cartellino, sta valutando con attenzione il percorso del giovane montenegrino e l’ipotesi di un prestito semestrale appare sempre più concreta. L’obiettivo è chiaro: garantirgli minuti, continuità e un ambiente meno pressante rispetto alla quotidianità della Continassa, così da favorirne la crescita senza bruciare le tappe.

Chi è Adzic: il gioiello montenegrino

Come riportato da Tuttosport, il classe 2006 è considerato un vero predestinato. Trequartista moderno, fisico importante e tecnica di livello superiore, Adzic può muoversi sia da mezzala offensiva sia da rifinitore dietro le punte. Arrivato a Torino con l’etichetta di futuro crack, ha ora bisogno di misurarsi con continuità nel calcio dei grandi per completare la sua maturazione. La Juventus crede molto in lui, ma la concorrenza nella rosa di Spalletti è tale da rendere un’esperienza temporanea altrove la soluzione più logica. Non a caso, mezza Serie A ha già bussato alla porta bianconera.

Derby di mercato: Cagliari in pole, ma non solo

In prima fila c’è il Cagliari, da sempre attento ai giovani da valorizzare. Il club rossoblù ha avviato i primi contatti per capire margini e condizioni dell’operazione, convinto che Adzic possa portare imprevedibilità e qualità a una squadra che ha bisogno di nuove soluzioni offensive.

La concorrenza, però, è folta. Oltre al Pisa, anche Genoa, Parma e Cremonese hanno sondato il terreno per un possibile prestito. La decisione finale spetterà alla Juventus e al giocatore, chiamati a scegliere il progetto tecnico più adatto per accompagnare la crescita di uno dei talenti più interessanti della nuova generazione.

