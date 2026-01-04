Mercato Cagliari, spunta l’idea Lovric per rinforzare il centrocampo: l’ultima mossa dei rossoblù e tutti i dettagli

Mercato Cagliari, emergenza in mediana: Lovric diventa l’ultima soluzione valutata dal club, i dettagli della trattativa

Il calciomercato invernale del Cagliari entra nel vivo. La società rossoblù, costretta a intervenire per colmare le improvvise lacune nella rosa di Fabio Pisacane, sta valutando con decisione diversi profili per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo è individuare un giocatore già pronto, con esperienza in Serie A e capace di garantire equilibrio e sostanza in una zona del campo oggi pesantemente condizionata dalle assenze.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Sandi Lovric. Il centrocampista dell’Udinese, ormai ai margini del progetto tecnico friulano, rappresenterebbe un’occasione interessante e potenzialmente a basso costo per dare nuova energia alla mediana sarda. La necessità di intervenire è evidente: gli infortuni di Alessandro Deiola e Michael Folorunsho hanno ridotto drasticamente le rotazioni a disposizione del tecnico.

In questo scenario, l’arrivo del classe 1998 offrirebbe a Pisacane un profilo completo e versatile. Lovric è apprezzato per la sua duttilità tattica: può giocare da mezzala in un centrocampo a tre o adattarsi a una linea a due, garantendo fisicità, inserimenti e una discreta pericolosità dalla media distanza. Un innesto che potrebbe rivelarsi prezioso per superare l’emergenza e restituire equilibrio al reparto.

