Mercato Cagliari: Marianucci nel mirino dei rossoblù! Gli azzurri aprono alla cessione, ma la concorrenza è forte

Mercato Cagliari, obiettivo Marianucci: il Napoli apre alla cessione, ma la concorrenza resta alta. Tutti i dettagli

Il mercato invernale entra nel vivo e uno dei nomi più discussi per rinforzare le difese della Serie A è quello di Luca Marianucci. Come riportato da alfredopedulla.com, il giovane centrale del Napoli è pronto a lasciare temporaneamente gli azzurri per trovare maggiore continuità. Classe 2004, Marianucci ha bisogno di accumulare minuti e responsabilità per completare il suo percorso di crescita e affermarsi nel calcio professionistico.

Il piano del Torino e i rapporti con De Laurentiis Il Torino sembra essersi portato in vantaggio nella corsa al difensore. Il club granata è alla ricerca di un innesto nel reparto arretrato e vede in Marianucci il profilo ideale per colmare una lacuna rimasta aperta dalla scorsa estate. A facilitare l’operazione contribuiscono gli ottimi rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo, già protagonisti in passato di operazioni importanti come gli arrivi di Milinkovic‑Savic e Simeone.

Cremonese e Cagliari non mollano la presa La concorrenza, però, resta viva. La Cremonese segue con attenzione il giocatore, mentre il Cagliari è considerato l’avversario più insidioso: i rossoblù cercano rinforzi immediati per irrobustire la difesa e hanno una lunga tradizione nel puntare sui giovani italiani più promettenti. Più defilato il Genoa, che ha monitorato Marianucci ma sembra orientato verso altri obiettivi.

Il Napoli osserva l’evolversi della situazione con grande attenzione: l’obiettivo è trovare una destinazione che garantisca al ragazzo spazio e continuità, mantenendo però il pieno controllo sul suo futuro.

