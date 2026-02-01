Mercato Cagliari, Luvumbo ad un passo dall’Arabia Saudita! Niente Parma: effetto domino con Strefezza. Ecco in che squadra andrà

Il futuro di Zito Luvumbo è ormai scritto e parla arabo. L’imprevedibile attaccante angolano del Cagliari è pronto a salutare definitivamente la Serie A per trasferirsi al Damac FC, club che milita nella ricca Saudi Pro League. Un addio che nasce da un preciso effetto domino di mercato svelato dall’esperto Gianluca Di Marzio.

Fino a poche ore fa, il veloce classe 2002 sembrava destinato a restare in Italia, essendo l’obiettivo numero uno del Parma. Tuttavia, la strategia dei Ducali è cambiata improvvisamente: la dirigenza emiliana ha deciso di virare con forza su Gabriel Strefezza, esterno italo-brasiliano dell’Olympiacos, considerato il rinforzo ideale per il reparto offensivo.

Questa mossa ha chiuso le porte del Tardini alla punta dei Sardi, spianando la strada per l’approdo in Medio Oriente. Senza più opzioni concrete per restare nel massimo campionato italiano, Luvumbo ha accettato la corte della società saudita. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: il giocatore si appresta a lasciare l’isola per iniziare una nuova avventura professionale lontano dall’Europa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno