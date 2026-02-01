Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime

Mercato Fiorentina, affare vicinissimo! Vanoli trova un difensore, arriva dalla Juventus: tutti gli aggiornamenti

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Paolo Vanoli, impegnato nella corsa alla salvezza. Il club viola ha individuato in Daniele Rugani il profilo ideale per dare esperienza e solidità alla retroguardia.

Il difensore della Juventus, infatti, ha trovato pochissimo spazio in questa stagione: prima con Tudor e poi con Spalletti, il classe 1994 è sceso in campo soltanto otto volte, totalizzando 350 minuti. Attualmente è fermo ai box per una lesione al polpaccio, ma resta comunque un’opzione concreta per la Fiorentina, che vede in lui un rinforzo immediato.

Per Rugani si tratterebbe di un nuovo addio temporaneo ai bianconeri, dopo le esperienze in prestito con Rennes, Cagliari e Ajax. La trattativa è ormai in fase avanzata e la chiusura appare vicina. A riportarlo è Di Marzio.

