Mercato Inter, se lo scambio Spinazzola-Politano non dovesse concretizzarsi è pronta l’alternativa. Occhi su Moses del Chelsea

Il mercato dell’Inter è in pieno fermento. Gianluca Di Marzio fa presente che nel caso in cui lo scambio tra Spinazzola e Politano con la Roma non si concretizzasse, il club nerazzurro ha già pronta l’alternativa.

Si tratta di Victor Moses, esterno attualmente in forza al Chelsea. Lo conosce bene Antonio Conte, che ha avuto modo di allenarlo nella sua esperienza Blues.