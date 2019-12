Mercato Inter, Chiesa rimane un obiettivo: pronto il duello alla Juve

Mercato Inter, Chiesa rimane un obiettivo nerazzurro. Pronto il duello in estate con la Juve per contendersi il giocatore

Federico Chiesa rimane sempre nei pensieri dell’Inter. La gara contro la Fiorentina di questa giornata di Serie A potrebbe essere il giusto palcoscenico per parlare anche di mercato.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, è sempre vivo l’interesse dei nerazzurri che vogliono dare battaglia alla Juve e strappargli un altro giocatore come successo in estate con Lukaku. Molto dipenderà anche dalla trattativa per il rinnovo che il giocatore sta portando avanti coi viola.