 Mercato Inter, Ederson può essere la prossima cessione dell’Atalanta? Cosa filtra
Connect with us

Calciomercato

Mercato Inter, Ederson può essere la prossima cessione dell’Atalanta? Cosa filtra

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Ederson

Mercato Inter, Ederson sarà la prossima cessione dell’Atalanta? Ecco cosa filtra e le ultimissime sui nerazzurri

La situazione di Ederson continua a tenere banco in casa Atalanta. Secondo quanto riportato da AS in Spagna, il centrocampista brasiliano potrebbe essere il prossimo big a lasciare Bergamo. Nonostante un contratto valido fino al 2027, non ci sono segnali di rinnovo e la Dea potrebbe decidere di cederlo a una cifra inferiore rispetto ai 65-70 milioni richiesti in passato. Le ultime indiscrezioni parlano di un prezzo più accessibile, tra i 35 e i 40 milioni di euro, come confermato dal suo agente André Cury in un’intervista a Cadena SER.

Il club più vicino al giocatore sembra essere il Barcellona, indicato come destinazione preferita, ma la concorrenza è forte. In Premier League hanno mostrato interesse Manchester United e Crystal Palace, mentre in Serie A non mancano le big: Juventus e soprattutto Inter, che già in passato aveva sondato il terreno e ora appare pronta a tornare alla carica.

Il futuro di Ederson potrebbe decidersi già a gennaio o, al massimo, nella prossima finestra estiva. L’Atalanta, pur consapevole del talento del giocatore, sarebbe disposta a trattare intorno ai 30 milioni di euro, abbassando ulteriormente le richieste iniziali. Una cifra che potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale per assicurarsi un centrocampista dotato di forza fisica, qualità tecniche e margini di crescita, destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Calciomercato

Calciomercato Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: il piano per quel giocatore

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

28 Novembre 2025

By

WhatsApp Image 2025 09 01 at
Continue Reading

Hanno Detto

Calciomercato Inter, l’agente di quel giocatore svela: «L’Atalanta potrebbe venderlo per questa cifra»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 ore ago

on

28 Novembre 2025

By

Atalanta-Bologna Coppa Italia
Continue Reading