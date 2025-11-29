Mercato Inter, Ederson può essere la prossima cessione dell’Atalanta? Cosa filtra

Mercato Inter, Ederson sarà la prossima cessione dell’Atalanta? Ecco cosa filtra e le ultimissime sui nerazzurri

La situazione di Ederson continua a tenere banco in casa Atalanta. Secondo quanto riportato da AS in Spagna, il centrocampista brasiliano potrebbe essere il prossimo big a lasciare Bergamo. Nonostante un contratto valido fino al 2027, non ci sono segnali di rinnovo e la Dea potrebbe decidere di cederlo a una cifra inferiore rispetto ai 65-70 milioni richiesti in passato. Le ultime indiscrezioni parlano di un prezzo più accessibile, tra i 35 e i 40 milioni di euro, come confermato dal suo agente André Cury in un’intervista a Cadena SER.

Il club più vicino al giocatore sembra essere il Barcellona, indicato come destinazione preferita, ma la concorrenza è forte. In Premier League hanno mostrato interesse Manchester United e Crystal Palace, mentre in Serie A non mancano le big: Juventus e soprattutto Inter, che già in passato aveva sondato il terreno e ora appare pronta a tornare alla carica.

Il futuro di Ederson potrebbe decidersi già a gennaio o, al massimo, nella prossima finestra estiva. L’Atalanta, pur consapevole del talento del giocatore, sarebbe disposta a trattare intorno ai 30 milioni di euro, abbassando ulteriormente le richieste iniziali. Una cifra che potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale per assicurarsi un centrocampista dotato di forza fisica, qualità tecniche e margini di crescita, destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

