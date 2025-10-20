Mercato Inter, anche i nerazzurri sono in corsa per quel talento: il giovane talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultime

Mercato Inter, i nerazzurri interessati a quel talento: il talento è nel mirino di diversi top club europei! Le ultimissime notizie

Said El Mala, giovane esterno del Colonia classe 2006, è diventato uno dei nomi più chiacchierati del panorama calcistico europeo. Le sue prestazioni in Bundesliga hanno attirato l’interesse di club di primissimo piano come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter e Paris Saint-Germain, con il Chelsea pronto a inserirsi nella corsa.

Arrivato al Colonia nell’estate 2024 per appena 300.000 euro e inizialmente girato in prestito al Viktoria Köln, El Mala è stato integrato in prima squadra in questa stagione, rispondendo subito con numeri importanti: tre gol e un assist in sette presenze di campionato. Un impatto che lo ha rapidamente consacrato come uno dei prospetti più promettenti del calcio tedesco.

Secondo la Bild, il suo contratto con il Colonia, valido fino al 2030 e privo di clausola rescissoria, rende un’eventuale cessione tutt’altro che semplice. Nonostante ciò, il Bayern avrebbe già manifestato la propria disponibilità a muoversi qualora si aprisse uno spiraglio, mentre la lista delle pretendenti continua ad allungarsi.

L’agente del giocatore, però, ha provato a smorzare le voci di mercato, negando incontri con altri club e ribadendo che al momento non ci sono motivi per lasciare Colonia. Più realista, invece, l’allenatore Lukas Kwasniok, che ha ammesso: «Se continuerà a segnare con questa continuità, saremo costretti a venderlo per una cifra molto alta».

Il futuro di El Mala resta dunque in bilico: la sensazione è che il Colonia riuscirà a trattenerlo ancora per qualche tempo, ma con l’estate 2026 all’orizzonte e i top club già pronti a farsi avanti, la prossima grande mossa della sua carriera sembra solo rimandata.

