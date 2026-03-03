Mercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea: occhio a cosa può accadere in estate

L’Inter è sempre più decisa a puntare su Leon Goretzka per la prossima stagione. Il 31enne centrocampista tedesco, attualmente in forza al Bayern Monaco, è in scadenza di contratto e potrà firmare con qualsiasi club a partire dalla prossima estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono al momento i favoriti in Italia per l’ingaggio di Goretzka, con la concorrenza principale che arriva dalla Premier League, in particolare dall’Arsenal. Nonostante il pressing da parte dei club inglesi, l’Inter sembra aver preso un vantaggio decisivo nella corsa al giocatore.

A gennaio, Goretzka era stato vicino a un trasferimento all’Atletico Madrid, ma l’affare è poi naufragato. Ora, oltre ai nerazzurri, anche il Milan aveva mostrato interesse per il tedesco, ma negli ultimi giorni ha virato su André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila rispetto all’Inter. La società milanese ha visto in Goretzka una delle principali opportunità a parametro zero, dopo un mercato estivo nel 2025 che non ha visto arrivi di giocatori svincolati.

La proprietà Oaktree, che ha investito nel club, aveva inizialmente preferito puntare su profili giovani, ma la perdita di alcuni senatori della squadra ha spinto la dirigenza a rivedere questa strategia. A fine stagione, l’Inter perderà tra i 4 e i 5 titolari, tra cui Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, tutti in scadenza di contratto. La squadra, quindi, dovrà rinnovarsi ma senza perdere il suo spessore, e Goretzka rappresenta una pedina fondamentale in questo processo di rafforzamento.

Il tedesco, che chiede un contratto triennale e un ingaggio da 6-6,5 milioni di euro, sarebbe in linea con i salari di giocatori come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. La sua agenzia, la Roof, ha già ottimi rapporti con l’Inter, avendo offerto Lookman la scorsa estate. Potrebbe essere la volta giusta per vedere Goretzka con la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Con un mix di giovani talenti e giocatori esperti, l’Inter punta a rafforzare la squadra per competere al massimo livello in Europa.