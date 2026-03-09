Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa

Mercato Juve, focus Senesi! Attesi nuovi dialoghi: il difensore piace anche ad altre quattro big europee

La Juventus sta intensificando il lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con Comolli particolarmente attento ai movimenti internazionali. Tra i nomi più seguiti c’è quello di Marcos Senesi, come riportato da Matteo Moretto. La dirigenza bianconera ha programmato un incontro con l’entourage del difensore per valutare la fattibilità dell’operazione e capire se esistono le condizioni per arrivare alla tanto desiderata fumata bianca. L’appuntamento servirà a misurare richieste economiche, margini di trattativa e disponibilità del giocatore a sposare il progetto.

Le tempistiche appaiono già definite: una decisione concreta è attesa tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, periodo in cui la Juventus potrà strutturare un’offerta solida e competitiva. L’obiettivo è accelerare i tempi per anticipare la concorrenza e assicurarsi un rinforzo considerato strategico per il futuro. La sfida, però, è tutt’altro che semplice.

Tottenham e Aston Villa restano in vantaggio grazie a proposte economiche più elevate, mentre il Borussia Dortmund sta spingendo con forza, mettendo sul piatto un investimento importante tra ingaggio e commissioni. Sullo sfondo rimane il Barcellona, che però ha rallentato il proprio interesse. In questo scenario complesso, la Juventus dovrà muoversi con decisione e lucidità per capire se l’operazione è davvero sostenibile e se esistono le condizioni per portare Senesi a Torino.