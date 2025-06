Mercato Juventus, c’è la conferma di Tudor su Weah e Mbangula: le parole del tecnico bianconero. Le ultimissime

Mercato Juventus, arriva la conferma di Igor Tudor su Weah e Mbangula: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Le ultime

Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sconfitta della Juventus contro il Manchester City, confermando l’assenza di Mbangula e Weah per motivi legati al calciomercato.

MBANGULA E WEAH – «Abbiamo preferito non convocarli per questioni di mercato, basta così».

SULLA PARTITA – «È una domanda difficile. Io posso commentare la partita e l’approccio avuto, c’erano le condizioni per quello che volevamo fare e che avevamo preparato. Io ho poco da rimproverare ai ragazzi: volevamo andare alti a rubare palla e non riuscivamo, poi siamo stati bassi e abbiamo sofferto comunque. Per fare meglio dobbiamo essere al completo, belli freschi e avere un po’ di fortuna. In questo momento la differenza è abbastanza grande».