Mercato Lazio, Pedraza ha firmato! Possibile arrivo già a gennaio? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Mercato Lazio, ecco Pedraza! Accordo siglato: lo spagnolo è un nuovo innesto per luglio, ma l’arrivo a gennaio resta un’ipotesi

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la trattativa per Alfonso Pedraza è già in uno stato molto avanzato. Il giocatore ha firmato un pre-contratto che lo legherà alla Lazio a partire dal 1° luglio 2026, data in cui scadrà il suo accordo con il Villarreal, il celebre “Sottomarino Giallo”.

La scelta di puntare sul laterale spagnolo nasce dall’esigenza di inserire in rosa un profilo versatile, capace di garantire corsa, spinta e affidabilità difensiva. Il pre-accordo prevede l’arrivo del classe ’96 a parametro zero in estate, ma la dirigenza biancoceleste sta valutando la possibilità di anticipare l’operazione. L’obiettivo è evitare l’inserimento di altri club e assicurarsi subito un rinforzo già abituato ai ritmi delle competizioni europee.

L’eventuale arrivo immediato di Pedraza dipende però dal futuro di Nuno Tavares. Sul terzino portoghese è forte l’interesse del Besiktas, che avrebbe già trovato un’intesa di massima con la Lazio per il trasferimento. Se la cessione dovesse concretizzarsi nelle prossime ore, il club capitolino avrebbe spazio economico e numerico per portare Pedraza a Roma già in questa sessione invernale.

