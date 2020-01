Mercato Lecce, Acquah atteso dai pugliesi: vicino al ritorno in Italia

Mercato Lecce, presto Acquah sarà un rinforzo per il centrocampo salentino. Trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Inizia a muoversi in maniera concreta il mercato del Lecce. Il d.s. Meluso sta lavorando per portare, in primis, un nuovo centrocampista al servizio di Fabio Liverani. La scelta è ricaduta su Afriyie Acquah.

Secondo La Gazzetta dello Sport c’è già l’accordo col giocatore, che è entusiasta riguardo un suo possibile ritorno nel campionato italiana. La formula dell’affare è sulla base di un prestito con diritto di riscatto.