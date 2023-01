Mercato Milan, sei colpi da 50 milioni tutti bocciati

Il mercato del Milan è stato importante in estate e con una spesa da 50 milioni sono arrivati ben sei acquisti che avrebbero dovuto dare nuova linfa ai rossoneri

Nessuno di questi al momento è riuscito a incidere secondo quelle che erano o dovevano essere le premesse. In primis la delusione più grande si chiama De Ketelaere. Il belga ha perso il posto da titolare e la fiducia. Insieme a lui anche Adli e Origi: se il primo non sta trovando tanto minutaggio, il secondo è spesso fermo ai box. Tra gli altri ci sono Thiaw, Dest e Vranckx poche presenze per incidere o lasciare il segno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.