Mercato Milan, pazza idea Goretzka: il centrocampista del Bayern Monaco può arrivare a giugno in un caso!

3 ore ago

Il mercato del Milan non dorme mai e guarda già oltre la sessione invernale. Dopo aver puntellato il reparto offensivo con l’innesto del bomber tedesco Niclas Füllkrug, la dirigenza di via Aldo Rossi proietta le sue strategie alla prossima estate, fiutando una prestigiosa occasione di mercato a parametro zero. Nel mirino dei rossoneri è finito Leon Goretzka, possente centrocampista “box-to-box” attualmente in forza al Bayern Monaco.

La situazione contrattuale del classe ’95, il cui accordo scadrà il 30 giugno 2026, stuzzica la fantasia del club. Al momento non ci sono segnali di rinnovo e il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe già avallato l’operazione: l’ex giocatore dello Schalke 04, Campione d’Europa nel 2020, è il profilo ideale per garantire fisicità e inserimenti alla mediana del Diavolo, sempre nel rispetto della sostenibilità economica sugli ingaggi.

A rendere l’affare plausibile è il declassamento del giocatore nelle gerarchie bavaresi. Goretzka non è più un titolare inamovibile: in stagione ha raccolto 15 presenze in Bundesliga con una sola rete, trovando pochissimo spazio nelle notti di Champions League. Se la rottura con i tedeschi sarà definitiva, il Milan è pronto a farsi avanti.

