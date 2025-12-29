Mercato Milan, spunta il Fenerbahce: contatto con il rossonero Nkunku! Ecco la proposta iniziale

Mercato Milan, bomba dalla Turchia: contatto Nkunku‑Tedesco e prima offerta del Fenerbahce. Tutti i dettagli

Nonostante la doppietta liberatoria nel 3-0 contro l’Hellas Verona, il futuro di Christopher Nkunku al Milan torna improvvisamente in discussione. Secondo il portale turco Fotomac, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto telefonico diretto tra l’attaccante francese e Domenico Tedesco, oggi alla guida del Fenerbahçe.

Calciomercato Milan, tentazione Fenerbahçe: il richiamo di Tedesco

Il rapporto tra Nkunku e Tedesco è profondo e risale ai tempi del Lipsia, dove il tecnico italo-tedesco lo aveva trasformato in uno dei giocatori più incisivi d’Europa. Proprio sotto la sua gestione, il francese raggiunse i picchi realizzativi che gli valsero prima il passaggio al Chelsea e poi l’arrivo al Milan per 40 milioni di euro.

Dalla Turchia filtrano indiscrezioni importanti: Nkunku avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Istanbul. Il Fenerbahçe, dal canto suo, starebbe preparando una proposta concreta già per gennaio:

Formula: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Volontà del giocatore: dopo mesi complicati tra infortuni e critiche, il ritorno sotto la guida del suo mentore potrebbe rappresentare l’occasione ideale per ritrovare continuità e fiducia.

La posizione del Milan: resistere o valutare?

La notizia ha colto di sorpresa l’ambiente rossonero, soprattutto dopo le recenti parole di Massimiliano Allegri che aveva elogiato la “sensibilità” del giocatore e la sua capacità di sbloccarsi.

La dirigenza non avrebbe intenzione di privarsi di Nkunku a stagione in corso, ma un’offerta vicina ai 40 milioni investiti in estate potrebbe indurre Igli Tare a una riflessione più profonda.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

