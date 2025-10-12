Milan News
Mercato Milan, il sogno per gennaio è lui! Tare al lavoro ma c’è concorrenza, i dettagli
Nonostante la ritrovata solidità difensiva che sta garantendo risultati importanti al Milan, in Via Aldo Rossi non si abbassa la guardia. La dirigenza rossonera, infatti, guarda già al mercato di gennaio con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale, così da completare la rosa in vista della fase decisiva della stagione.
Il nome in cima alla lista resta quello di Joe Gomez del Liverpool, considerato il profilo ideale. Tuttavia, la complessità dell’operazione spinge il club a valutare piste alternative. In questo senso, Tuttosport rilancia un’ipotesi suggestiva: il ritorno di fiamma per Mario Gila della Lazio. Portato a Roma da Igli Tare, l’ex Real Madrid classe 2000 si è imposto come colonna della retroguardia biancoceleste, guadagnandosi l’attenzione del Milan.
Giovane, con esperienza internazionale e già ben inserito nel contesto della Serie A, Gila rappresenterebbe un innesto ideale per il sistema di Allegri, garantendo duttilità e affidabilità. Inoltre, lo stallo nella trattativa per il rinnovo con la Lazio rende l’affare potenzialmente percorribile.
A complicare i piani rossoneri, però, c’è la concorrenza dell’Inter, che già in estate aveva provato a strappare il difensore alla Capitale. Una nuova sfida di mercato tra le due milanesi sembra dunque all’orizzonte, con gennaio destinato a regalare scintille.
