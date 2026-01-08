Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Lo stato della trattativa

Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Come procede la trattativa tra i giallorossi e il Tottenham

Il calciomercato invernale potrebbe regalare un ritorno di lusso in Serie A: Radu Dragusin è il nome caldo per la difesa della Roma. Il roccioso centrale rumeno, trasferitosi al Tottenham Hotspur nel gennaio 2024, ha da poco recuperato da un lungo infortunio che ne ha limitato l’impiego Oltremanica e ora cerca il rilancio immediato.

Come riportato nelle ultime ore dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza Giallorossa sta premendo sull’acceleratore per chiudere l’operazione. I contatti con gli Spurs sono costanti: l’obiettivo è trovare l’intesa economica per riportare nella Capitale l’ex giocatore di Juventus e Genoa. Il club londinese sembra aperto alla trattativa e la Roma vede nel classe 2002 il profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato, sfruttando la sua grande conoscenza del campionato italiano e la voglia di riscatto dopo un periodo complicato a Londra.

LEGGI ANCHE: Raspadori Roma: accelerata nella trattativa e chiusura vicina! Le cifre dell’affare, ecco quanto spenderanno i giallorossi

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET