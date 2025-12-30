Mercato Roma, Dovbyk nel mirino di una big di Premier League! La sua volontà è chiara: tutti gli aggiornamenti

Mercato Roma, assalto dalla Premier per Dovbyk: una big inglese accelera e il giocatore ha già fatto sapere cosa vuole

Il futuro di Artem Dovbyk resta tutt’altro che definito e non è escluso che l’attaccante possa lasciare Roma già dopo gennaio. L’ex Girona è tornato in campo nel finale contro il Genoa dopo l’infortunio, ma il suo nome ha già iniziato a circolare con insistenza nelle dinamiche di mercato.

L’Everton continua a spingere per portarlo in Premier League, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di restare in Italia. E proprio in Serie A potrebbero aprirsi diverse opportunità: il Como ha mostrato interesse senza però affondare il colpo, lasciando la situazione in stand-by.

Le piste più intriganti portano a Napoli e Milan. Gli azzurri potrebbero valutare uno scambio con Lucca, mentre i rossoneri avevano già provato a convincere Dovbyk in estate. L’arrivo di Füllkrug rende oggi l’operazione più complicata, ma quel corteggiamento aveva colpito l’attaccante, che continua a gradire la destinazione milanista. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

