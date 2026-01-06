Mercato Roma: nome nuovo per la difesa! Il rinforzo per Gasperini può arrivare…dalla Turchia! Cosa sta succedendo

Mercato Roma: c’è una novità in difesa! Il colpo per Gasperini può arrivare…dalla Turchia! Chi è e cosa sta succedendo

L’emergenza difensiva che ha colpito la Roma — fresca delle pesanti squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo a Mancini ed Hermoso — ha imposto un’accelerata improvvisa alle strategie di mercato. La dirigenza capitolina, consapevole della necessità di rimpolpare il reparto arretrato con un innesto di qualità e sostanza, ha orientato i propri radar verso la Süper Lig turca. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club giallorosso ha messo nel mirino Jayden Oosterwolde.

Primi contatti avviati: la situazione

La notizia, rimbalzata nelle ultime ore, parla di un interesse concreto e non di un semplice sondaggio. La Roma avrebbe già avviato i “primi contatti” formali con l’entourage del calciatore e con il Fenerbahce, club proprietario del cartellino. L’operazione è ancora in una fase embrionale, ma la volontà di Trigoria sembra chiara: regalare all’allenatore un difensore pronto all’uso, capace di integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici della Serie A senza il classico periodo di apprendistato.

Il profilo: duttilità e strapotere fisico

Ma chi è il nuovo obiettivo giallorosso? Jayden Oosterwolde, classe 2001, è un difensore olandese che il pubblico italiano ricorda bene per la sua esperienza al Parma in Serie B. Mancino naturale, Oosterwolde è un vero e proprio “jolly” della retroguardia: nasce come terzino sinistro di spinta, dotato di una progressione devastante e di una fisicità imponente (è alto quasi 1,90 m), ma in Turchia ha imparato a disimpegnarsi con ottimi risultati anche come difensore centrale o “braccetto” in una difesa a tre.

La carta vincente: conosce già l’Italia

Questa duttilità tattica è la caratteristica che ha stregato la dirigenza della Roma. In un momento in cui la coperta è corta sia al centro che sulla fascia sinistra, Oosterwolde rappresenterebbe una soluzione “due in uno”. Inoltre, il suo passato in Emilia garantisce una conoscenza pregressa della lingua e della tattica italiana, fattori che a gennaio fanno spesso la differenza tra un acquisto azzeccato e una scommessa persa. La trattativa è partita: ora si attende la risposta da Istanbul.