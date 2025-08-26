Mercato Sampdoria, incredibile idea per l’attacco! Ecco il nome sul taccuino del club: le ultime

Mercato Sampdoria sull’ex Torino Andrea Belotti: trattativa difficile ma non impossibile. Tutti gli aggiornamenti

La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante di spessore per affrontare al meglio la stagione di Serie B, e nelle ultime ore di mercato è emersa una pista sorprendente: quella che porta ad Andrea Belotti, centravanti ex Torino e Como. Secondo quanto riportato da Primocanale.it, il club blucerchiato starebbe valutando seriamente l’ipotesi di ingaggiare l’ex capitano del Torino, classe 1993, noto per la sua grinta e il fiuto del gol.

Un profilo da sogno per la Serie B

Belotti, 30 anni, vanta una lunga carriera in Serie A e 44 presenze con la maglia della Nazionale italiana. Il suo arrivo rappresenterebbe un colpo di grande prestigio per la Sampdoria, che punta a tornare protagonista nel campionato cadetto. L’allenatore blucerchiato, mister Andrea Donati, ex centrocampista con esperienze in Serie A e ora alla guida tecnica del club, avrebbe così a disposizione un attaccante capace di fare la differenza.

Ostacolo ingaggio: la chiave è il prestito

La trattativa, tuttavia, si presenta complessa. Belotti percepisce un ingaggio di circa 2,7 milioni di euro annui, cifra fuori dai parametri economici della Sampdoria. L’operazione potrebbe concretizzarsi solo attraverso un prestito, con il Como disposto a coprire parte dello stipendio. I rapporti tra le due società sono buoni, come dimostrato dal recente trasferimento di Oliver Abildgaard, centrocampista danese, alla Sampdoria. Questo potrebbe agevolare le negoziazioni.

Il Como pronto a liberare Belotti

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, ex campione del mondo con la Spagna e ora allenatore, sembra intenzionato a sfoltire la rosa. Belotti non rientra nei piani tecnici del mister e la sua cessione permetterebbe al club lariano di alleggerire il monte ingaggi e investire su nuovi profili. Per il “Gallo”, come è soprannominato Belotti, Genova potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ritrovare continuità e rilanciarsi.

L’eventuale arrivo di Andrea Belotti alla Sampdoria sarebbe un colpo di mercato capace di infiammare la tifoseria e dare nuova linfa al progetto sportivo blucerchiato. Una trattativa difficile, ma che resta aperta fino all’ultimo giorno di mercato.