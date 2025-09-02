Sampdoria: primi contratti da professionisti per Forte e Paratici, in arrivo Cinti e Ferrara. Tutti i dettagli sui blucerchiati

L’U.C. Sampdoria ha ufficializzato la firma dei primi contratti da professionisti per due giovani talenti del proprio vivaio: Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici. Forte, attaccante classe 2006 dotato di grande rapidità e fiuto del gol, e Paratici, punta centrale del 2006 con ottima tecnica e capacità di gioco spalle alla porta, hanno siglato un accordo che li legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

Questa mossa conferma la strategia della società ligure di puntare con decisione sul settore giovanile, blindando i propri prospetti più promettenti. Tuttavia, i due calciatori non vestiranno subito la maglia della Samp: entrambi sono stati ceduti alla Roma con la formula del prestito con opzione di riscatto, un’operazione studiata per favorirne la crescita in un contesto di alto livello come quello giallorosso.

Il comunicato della Sampdoria

«L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il rispettivo primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici.

Gli attaccanti si sono legati al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028 e contenstualmente si sono trasferiti all’A.S. Roma a titolo temporaneo con opzione.

Il club comunica di aver acquisito con la medesima formula i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Valerio Cinti (nato a Roma, il 10 giugno 2007) e Francesco Ferrara (nato a Santa Maria Capua a Vetere, Caserta, il 10 marzo 2007)».

Strategia e prospettive

Con queste operazioni incrociate, la Sampdoria consolida i rapporti con la Roma e conferma una politica di mercato orientata alla crescita dei giovani, sia attraverso la valorizzazione interna sia tramite scambi mirati. Il doppio movimento Forte–Paratici in uscita e Cinti–Ferrara in entrata rappresenta un investimento a lungo termine, con l’obiettivo di formare calciatori pronti per il calcio professionistico di alto livello.

Queste mosse rafforzano il progetto tecnico del club, che punta a un equilibrio tra risultati immediati e sviluppo di prospetti in grado di garantire continuità e competitività negli anni a venire.