Mercato Sampdoria, occhi puntati su Adrian Rus per rafforzare la difesa. Le ultimissime sulla squadra che milita in Serie B

La Sampdoria ha avviato con decisione la propria campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione, focalizzandosi in particolare sul reparto difensivo. La dirigenza blucerchiata considera la retroguardia un settore strategico da consolidare per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. L’obiettivo è chiaro: individuare un difensore centrale di spessore, capace di garantire solidità, leadership e continuità di rendimento.

Difesa al centro del progetto tecnico

Il tecnico Massimo Donati, ex centrocampista con una lunga carriera tra Serie A e B, ha indicato la difesa come uno dei punti nevralgici su cui intervenire. La società sta valutando diversi profili, ma uno in particolare sembra aver conquistato l’interesse della Samp: si tratta di Adrian Rus, difensore centrale rumeno classe 1996, attualmente in forza al Pisa.

Adrian Rus: esperienza e affidabilità

Rus è un giocatore dotato di buona struttura fisica, ottima capacità di lettura del gioco e una discreta tecnica individuale. Cresciuto calcisticamente in Romania, ha maturato esperienza anche in Ungheria prima di approdare in Italia, dove ha dimostrato grande affidabilità nel campionato cadetto. La sua leadership in campo e la costanza nelle prestazioni lo rendono un profilo ideale per guidare la retroguardia doriana.

Trattativa in fase iniziale

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’interesse della Sampdoria per Rus è concreto e la dirigenza sta valutando la fattibilità dell’operazione. I prossimi passi prevedono l’apertura di un dialogo con il Pisa per comprendere le condizioni economiche e contrattuali necessarie per portare a termine l’affare. Un altro elemento chiave sarà la volontà del giocatore, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di vestire la maglia blucerchiata e giocare un ruolo da protagonista.

Un rinforzo strategico per la Sampdoria

L’eventuale arrivo di Adrian Rus rappresenterebbe un colpo importante per la Sampdoria, che punta a costruire una difesa solida e competitiva per affrontare al meglio la nuova stagione. Con l’esperienza del centrale rumeno e la guida di mister Donati, il club ligure potrebbe compiere un passo decisivo verso il ritorno ai vertici del calcio italiano.