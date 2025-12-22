Mercato Sampdoria, nuova idea per rinforzare la difesa: il suo nome torna sul taccuino dei blucerchiati

Mercato Sampdoria, spunta una nuova pista per la difesa: il giocatore torna tra le opzioni valutate dalla dirigenza

La Sampdoria entra nel vivo della pianificazione in vista del mercato invernale, con il direttore sportivo Andrea Mancini già al lavoro su diversi fronti. L’obiettivo principale resta quello di rinforzare la squadra per la seconda parte della stagione, ma una delle priorità individuate riguarda il reparto difensivo, considerato tra i settori più bisognosi di interventi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club starebbe valutando l’arrivo di un nuovo centrale per ampliare le rotazioni e dare maggiore solidità alla retroguardia. Tra i profili monitorati c’è quello di Davide Veroli, classe 2003 del Palermo, giocatore duttile in grado di agire sia da centrale sia da terzino. Il giovane difensore sta vivendo un periodo di scarso impiego sotto la guida di Filippo Inzaghi — appena 33 minuti nelle ultime dieci gare — e potrebbe essere interessato a una nuova esperienza che gli garantisca continuità.

La trattativa, però, non è semplice. Veroli è a Palermo in prestito dal Cagliari, con un obbligo di riscatto che scatterebbe in caso di promozione dei rosanero. Qualsiasi movimento, dunque, richiederebbe il coinvolgimento del club sardo e una revisione degli accordi già stabiliti. Un incastro complesso, che la Sampdoria valuterà con attenzione.

Gennaio si preannuncia comunque un mese decisivo per i blucerchiati, chiamati a operare con lucidità e sostenibilità. Veroli resta una delle opzioni sul tavolo, mentre Mancini continua a esplorare più piste per consegnare a Pirlo una rosa più profonda e competitiva in vista del girone di ritorno.

