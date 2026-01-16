Mercato Torino: scambio in vista per i granata? Petrachi pronto a chiudere questa operazione in Serie A. Novità importanti

Mercato Torino: Petrachi potrebbe presto chiudere per questo scambio in Serie A. Ecco i due giocatori coinvolti, tutti i dettagli

Il valzer dei centrocampisti rischia di infiammare i giorni centrali del calciomercato invernale. Al centro delle trattative c’è il Cagliari, che sembra aver individuato la chiave per sbloccare le proprie strategie in entrata e in uscita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, si sta profilando un’operazione complessa che vede coinvolto anche il Torino. L’oggetto del desiderio granata è Matteo Prati. Il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino della dirigenza piemontese. In casa rossoblù c’è un “gradimento totale” per l’operazione: l’uscita del regista è considerata funzionale al progetto, a patto che le condizioni economiche soddisfino le richieste della società di Tommaso Giulini.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’incastro con l’Empoli: il nodo Anjorin

Ma il Torino non si ferma qui e lavora su un tavolo parallelo che potrebbe intrecciarsi con l’affare Prati. Nell’agenda del direttore sportivo Petrachi sono stati registrati contatti fitti per Tino Anjorin. Il centrocampista anglo-nigeriano, ex Chelsea, si è distinto per la sua prorompente fisicità abbinata a una buona tecnica di base, caratteristiche che lo rendono un jolly prezioso nella zona nevralgica del campo. Tuttavia, l’operazione è legata a un cavillo burocratico ed economico non indifferente: per sbloccare il trasferimento e definire l’incastro complessivo, il Torino dovrà prima esercitare l’obbligo di riscatto dall’Empoli.