Mercato Torino, non solo Simeone: anche Vlasic può partire! I club in agguato e l’incognita Mondiale: i granata hanno un’opzione per blindarlo

Anche il futuro di Nikola Vlasic, trequartista croato del Torino, comincia a entrare con forza nei discorsi di mercato. Come evidenzia Tuttosport, il livello delle prestazioni offerte dal numero 10 granata negli ultimi mesi sta inevitabilmente attirando attenzioni importanti, non solo da campionati lontani ma anche da club europei. In una stagione complessa, il fantasista ex West Ham si è preso spesso la squadra sulle spalle, diventando uno dei riferimenti principali del Torino di Roberto D’Aversa, allenatore granata chiamato a rilanciare ambizioni e continuità. I numeri aiutano a spiegare il peso del croato: sette gol in campionato, uno in Coppa Italia, tre assist in Serie A e altri due nella coppa nazionale. Ma oltre alle statistiche c’è la sensazione di un giocatore sempre dentro la partita, capace di accendere la manovra, di legare i reparti e di dare una mano anche in fase di non possesso. Contro il Milan, ad esempio, non si è limitato a trasformare il rigore: ha propiziato un gol, ha costruito gioco e ha recuperato palloni preziosi.

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Il mercato osserva e Cairo valuta: niente è scontato

Proprio questo rendimento così alto rischia di trasformare l’estate di Vlasic in una fase delicata per il club granata. Già nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato a società arabe, ma oggi lo scenario sembra più ampio e più insidioso per il Torino. Se dovessero arrivare offerte da club europei di primo piano, il richiamo del calcio del continente potrebbe risultare molto più forte. E i tifosi del Toro sanno bene che la linea societaria di Urbano Cairo, presidente del club, resta quella già vista in passato: nessuno viene trattenuto a ogni costo davanti a una proposta importante. Questo non significa che la partenza di Vlasic sia imminente o scontata, ma semplicemente che il tema esiste e che verrà affrontato con attenzione nel corso dell’estate. Molto dipenderà dalle cifre, dalla volontà del giocatore e dal momento generale del club.

Rinnovo strategico e Mondiale: il Torino vuole farsi trovare pronto

Nel frattempo, il Torino vuole muoversi per rafforzare la propria posizione. Il contratto di Vlasic scade il 30 giugno 2027, ma il club dispone di un’opzione per prolungarlo di un ulteriore anno. Esercitarla significherebbe sia ribadire la centralità del croato nel progetto granata sia presentarsi con maggiore forza a eventuali tavoli di trattativa. C’è poi il tema della Croazia, nazionale con cui Vlasic punta a essere protagonista anche nella prossima grande competizione internazionale, il Mondiale. Un buon torneo potrebbe far crescere ulteriormente il valore del suo cartellino e rendere ancora più calda la sua situazione di mercato. Il Torino, quindi, si prepara a mesi decisivi: trattenere Vlasic sarebbe un segnale tecnico forte, ma blindarlo contrattualmente potrebbe diventare altrettanto importante.