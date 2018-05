Mertens, sirene d’addio: Arsenal e United pronte a pagare la clausola

Sirene inglesi per Dries Mertens. L’attaccante del Napoli ha una clausola da 28 milioni di euro e potrebbe partire: le ultimissime

La clausola di rescissione ha strappato via Gonzalo Higuain da Napoli e potrebbe strappare via dal club azzurro anche Dries Mertens. Il folletto belga, rinato nel nuovo ruolo da centravanti (nell’ultimo periodo ha incontrato un po’ di difficoltà, non segna da marzo) potrebbe andare via a fine stagione. Il Napoli ha Milik e ha già ingaggiato Inglese ma avrebbe messo gli occhi su Karim Benzema. Il club azzurro cerca il definitivo salto di qualità e vuole l’attaccante francese del Real Madrid. De Laurentiis potrebbe sacrificare Dries per arrivare a Karim.

Secondo il Daily Express, Arsenal e Manchester United continuano a seguire la situazione legata al futuro di Mertens. Nel contratto del giocatore belga c’è una clausola da 28 milioni di euro valida per l’estero che ingolosisce numerosi club, in particolare Gunners e Red Devils. I due club inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto la cifra della clausola per strappare il giocatore al Napoli. A Manchester, Dries potrebbe ritrovare Romelu Lukaku, suo compagno nella nazionale belga e potrebbe formare un tridente d’attacco invidiabile con Sanchez senza dimenticare la presenza di Rashford.