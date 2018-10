Dries Mertens ha aperto le marcature dell’amichevole Belgio-Olanda: da un gran gran tiro dell’attaccante del Napoli è arrivato l’1-0 dei ‘Red Devils’

Dries Mertens protagonista col Belgio, stasera impegnato in amichevole contro l’Olanda. L’attaccante del Napoli ha aperto le marcature al ‘King Baudouin Stadium’ di Bruxelles con un gran tiro dai 15 metri che ha trafitto Cillessen. Su un’azione insistita di Eden Hazard, il giocatore numero 14 ha approfitatto di un respinta della difesa olandese concludendo di prima intenzione con un potente tiro di destro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Una bella vetrina per il giocatore del Napoli, che nella squadra di Ancelotti, in questo inizio di stagione, sta faticando a trovare il giusto spazio.