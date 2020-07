Mertens fissa l’obiettivo: «Siamo pronti all’impresa contro il Barcellona»

Dries Mertens fissa l’obiettivo e mette nel mirino la sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole

Dries Mertens ha parlato al sito della UEFA concentrandosi sulla sfida di Champions League contro il Barcellona ad agosto. Le sue parole.

«All’andata abbiamo fatto una grande partita e per me è stato fantastico segnare al Barcellona. Al ritorno sarà tutto più complicato. Sicuramente l’1-1 del San Paolo ci obbliga a far gol al Camp Nou. Senza gol, verremo eliminati. Ci stiamo preparando all’impresa».