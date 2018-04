Un dubbio assilla mister Sarri in vista della sfida Scudetto del Napoli a Torino con la Juventus: in formazione meglio schierare titolare Mertens o Milik?

Dries Mertens è un giocatore importantissimo per il Napoli. Arek Milik è tornato alla grande e ha segnato gol pesantissimi contro Chievo e Udinese. Maurizio Sarri, invece, ha un grandissimo dubbio in vista della partita della vita contro la Juventus. La sfida Scudetto si avvicina e anche un tecnico più che deciso come Sarri incomincia a farsi qualche domanda. La forma fisica di Milik fa pensare che sia un peccato lasciarlo fuori, ma Mertens si è riposato nel turno infrasettimanale ed è lui in cima alle gerarchie degli azzurri. Bene scansare il campo dagli equivoci: o l’uno o l’altro, impossibile vedere le due punte assieme dal primo minuto.

In questo momento pare favorito il belga. Non sta vivendo il periodo più felice della sua esperienza al Napoli e non fa gol dalla partita contro la Roma, la sconfitta che più di tutte sta intaccando il cammino azzurro. Contro la difesa della Juventus meglio l’imprevedibilità o la forza fisica? Sarri deve sciogliere le riserve e l’impressione è che la sua scelta possa essere davvero decisiva. Milik scalpita, ma rinunciare a Mertens è difficile. Il polacco potrebbe sedersi in panchina, ma quasi sicuramente lo vedremo in campo in corso d’opera.