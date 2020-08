Messi, l’addio alla Liga e il crollo dei diritti tv: Tebas trema

Perdere Lionel Messi sarebbe un problema non da poco per la Liga, che si troverebbe a fare i conti con grane nei diritti tv

L’addio di Lionel Messi alla Liga porterebbe non pochi problemi al campionato spagnolo sul fronte dei diritti tv. Se dopo l’addio di Ronaldo la Federazione ha firmato contratti migliori, come ha più volte ribadito Tebas, se dovesse partire anche la Pulce, non sarebbe così.

Come analizza La Gazzetta dello Sport, il Covid è costato al campionato spagnolo ben 350 milioni di euro e l’addio di Messi rischia di bissare questa situazione.