Messi, il futuro è un bivio tra Miami e l’Arabia: arriva l’offerta di rinnovo… Mentre l’Al-Ahli tenta l’argentino, l’Inter Miami reagisce con una proposta di estensione del contratto

Una mossa per blindare il presente e assicurarsi il futuro. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’Inter Miami starebbe pianificando di offrire a Lionel Messi un’estensione del suo contratto, attualmente in scadenza a dicembre 2025. Un’azione strategica che non arriva a caso, ma che si inserisce in un contesto di mercato infuocato dalle recenti voci, provenienti dalla Francia, di un nuovo e potente assalto del club saudita dell’Al-Ahli per l’argentino. La decisione finale spetta ora solo al numero 10. Che ha davanti a sé una proposta sul piatto importante per una valutazione da fare anche in vista del Mondiale del prossimo anno.



La proposta del club di David Beckham, come svelato da Schira, sarebbe chiara: un rinnovo fino a dicembre 2026, con la possibilità di estendere l’accordo per un’ulteriore stagione, fino al 2027. L’obiettivo dell’Inter Miami è evidente: non solo trattenere il giocatore più forte della sua storia, ma anche capitalizzare ulteriormente sull’incredibile impatto che Messi ha avuto sulla MLS e su tutto il movimento calcistico nordamericano. Dal suo arrivo, il club ha visto un’impennata vertiginosa in termini di visibilità globale, ricavi commerciali, valore del brand e, naturalmente, risultati sportivi, come la storica qualificazione agli ottavi dell’ultimo Mondiale per Club.



Questa offerta di rinnovo, però, si scontra con il forte interesse dell’Al-Ahli. Messi, in passato, aveva ammesso di considerare il campionato saudita un’opzione «interessante», ponendola quasi sullo stesso piano della MLS dopo il suo mancato ritorno al Barcellona. Ora, con un contratto che si avvia alla conclusione e la possibilità di un’ultima, faraonica avventura economica in Arabia Saudita, la palla passa al numero 10. La decisione che prenderà nei prossimi mesi non definirà solo il suo futuro, ma potrebbe ancora una volta spostare gli equilibri del calcio mondiale, in un testa a testa tra il progetto americano costruito su misura per lui e la potenza economica senza limiti della Saudi Pro League.