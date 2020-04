Messi all’Inter? La Pulce esplode: «Sono fake news» – FOTO

Stava prendendo sempre più quota la notizia di Messi all’Inter. A smentire i rumors di mercato ci ha pensato proprio l’attaccante – FOTO

Tuona come quasi non mai Lionel Messi. L’attaccante argentino del Barcellona è stato accostato negli ultimi giorni all’Inter, dopo le parole di Massimo Moratti e la notizia data da TNT in Argentina.

Lo stesso Lionel Messi, attraverso una storia su Instagram, nega assolutamente l’ipotesi di un suo arrivo in nerazzurro bollando come fake news le voci circolate in questi giorni.