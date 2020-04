Messi all’Inter, Pistocchi: «Dove giocherebbe nel 3-5-2 di Conte?»

Lionel Messi all’Inter: un rumors frequente in queste settimane, ma smentito dall’argentino. Anche Pistocchi non sarebbe convinto

Maurizio Pistocchi vede un problema nell’operazione Messi all’Inter: la compatibilità con il sistema di gioco di Antonio Conte. Ecco le sue parole ai nostri microfoni.

MESSI INTER – «Tutto si può fare se hai soldi, ma per prendere Messi non bastano i soldi. A Messi devi dare anche un’idea di gioco, e quindi, dove lo metti nel 3-5-2 di Conte? Messi non è Maradona che vinceva le partite da solo anche con Bianchi, Bigon e Bilardo. Messi ha bisogno del gioco, lui è il primo violino nella Philarmonic Orchestra. Se tutto il resto dell’orchestra va fuori tempo, il primo violino stona. Mentre Maradona è Pavarotti che può cantare anche da solo sulle rive dell’Hudson. Messi è un grande giocatore, è straordinario, il migliore che ci sia in questo momento, però dobbiamo sempre pensare che il calcio dai tempi di Maradona è cambiato; ai tempi di Maradona marcavano ad uomo e lo picchiavano dalla mattina alla sera. Oggi, con i falli che subiva Maradona, dopo il primo intervento andrebbero fuori».