Messi ricorda Villanova: «Rappresentava i valori del club»

Lionel Messi ricorda Tito Villanova, ex tecnico del Barcellona scomparso nel 2014, in un documentario che uscirà a fine mese

Il Barcellona non dimentica Tito Villanova. L’ex tecnico scomparso nel 2014 ha guidato i blaugrana come primo allenatore nella stagione 2012-2013 e come vice nelle precedenti quattro annate. Il club ha deciso di dedicargli un documentario intitolato “100×100 Tito“.

Documentario che uscirà a fine novembre e che avrà al suo interno testimonianze di giocatori e membri dello staff che hanno lavorato con Villanova. Tra cui Messi: «Tito sapeva perfettamente come funzionava tutto qui. Lui rappresentava tutti i veri valori del Barcellona. Li rifletteva pienamente. Era una persona umile, che aveva sempre tante parole per ciascuno di noi. Tito mi era molto vicino e lo era con tutti. Era una persona davvero incredibile»