Lionel Messi verso il rinnovo con l’Inter Miami: sarà l’ultimo capitolo della carriera

Messi verso il rinnovo con l’Inter Miami: sarà l’ultimo capitolo della carriera. Tutti i dettagli sul fenomeno argentino

Secondo quanto riportato da ESPN, Lionel Messi, fuoriclasse argentino e sette volte Pallone d’Oro, sarebbe vicino a prolungare il proprio contratto con l’Inter Miami, club della Major League Soccer fondato da David Beckham. L’accordo, ormai in fase avanzata, potrebbe sancire la permanenza definitiva del campione in Florida, trasformando questa esperienza nell’ultimo capitolo della sua leggendaria carriera.

Trattativa ai dettagli finali

Le negoziazioni tra il numero 10 e la dirigenza del club sono a buon punto, con la volontà condivisa di chiudere l’intesa nel minor tempo possibile. Non è escluso che il nuovo contratto includa anche un ruolo dirigenziale o ambassador per Messi una volta appesi gli scarpini al chiodo, garantendo così un legame duraturo con la franchigia. Una volta firmato, l’accordo dovrà essere ratificato dalla MLS per l’approvazione ufficiale.

Numeri da fuoriclasse

Arrivato a Miami nel luglio 2023, Messi – oggi 38enne – sta disputando la sua terza stagione con la maglia rosa e nera. In 75 presenze ufficiali ha realizzato 62 gol e fornito 30 assist, confermandosi il leader tecnico e carismatico della squadra. Il contratto attuale scade il 31 dicembre, ma il rinnovo sembra ormai una formalità.

Ingaggio record in MLS

Messi è attualmente il giocatore più pagato della lega, con un compenso annuo di 20,45 milioni di dollari tra parte fissa e bonus. Una cifra che lo pone nettamente davanti al secondo nella classifica degli stipendi, il centrocampista spagnolo Sergio Busquets – ex capitano del Barcellona e compagno di lunga data di Messi – che percepisce 8,77 milioni di dollari.

Un’eredità che va oltre il campo

Oltre ai successi sportivi, l’impatto di Messi sull’Inter Miami e sulla MLS è stato enorme: aumento degli abbonamenti, crescita dell’audience televisiva e un’attenzione mediatica senza precedenti per il calcio statunitense. Il rinnovo non solo garantirebbe continuità tecnica alla squadra, ma consoliderebbe anche il progetto di espansione del brand Inter Miami a livello globale.

Se l’accordo verrà ufficializzato nei prossimi giorni, i tifosi potranno continuare a sognare con il loro idolo, mentre Messi si prepara a scrivere le ultime pagine di una carriera che ha già segnato la storia del calcio mondiale.