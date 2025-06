Messico-Svizzera: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Banorte Stadium andrà in scena la sfida tra Messico-Svizzera: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Banorte Stadium di Città del Messico si giocherà la sfida amichevole tra Messico-Svizzera. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Messico: Malagón; Huescas, Montes, Vásquez, Gallardo; Rodríguez, Álvarez; Gutiérrez, Romo, Vega; Jiménez. Allenatore: Aguirre.

Svizzera (3-4-2-1): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Amdouni; Embolo. Ct: Yakin.

Orario e dove vederla in tv

Messico-Svizzera si gioca alle ore 22:00 di giovedì 7 giugno per una sfida amichevole. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT (canale 253) e in streaming su SKY GO e NOW.