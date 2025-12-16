Lazio, il ricordo del club per Sinisa Mihajlovic: ecco il messaggio della società biancoceleste – VIDEO

Lazio, il ricordo dei biancocelesti per Sinisa Mihajlovic: il messaggio della club: «Sinisa per sempre» – VIDEO

Nel secondo anniversario della sua scomparsa, la S.S. Lazio ricorda con profonda commozione Sinisa Mihajlovic. Figura indimenticabile della storia biancoceleste, guerriero instancabile e uomo di straordinario coraggio, ha affrontato ogni sfida con dignità, dentro e fuori dal campo. Il suo ricordo continua a vivere nel cuore della società e dei tifosi, esempio eterno di passione e forza di volontà. Il ricordo del club:

RICORDO CLUB -” La S.S. Lazio ricorda commossa Sinisa Mihajlovic, nel secondo anniversario della sua scomparsa. Un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita.

Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia del calcio e della Lazio, non solo per i successi sul campo, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita.

Sinisa per sempre.“

