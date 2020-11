Mihajlovic: «Leucemia? Mio coraggio più forte della paura»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha ripercorso le tappe della personale battaglia contro la Leucemia

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, negli studi di Domenica In con Mara Venier, ha presentato il suo nuovo libro “La partita della vita“, soffermandosi anche su alcuni momenti chiave che lo hanno aiutato a sconfiggere la malattia.

«L’affetto di tutti i tifosi, di tutti quegli stadi compresi quelli che in un certo senso mi odiavano, mi ha dato forza, moltissima forza. Ho pensato che non potevo deludere tutte quelle persone. Avevo tanta paura, però il coraggio era di più della paura e per vincere serve questo».