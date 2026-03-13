Milan, Allegri blindato: deciso il futuro di Max. E per l’estate spunta il super colpo di lusso, svelate le mosse in casa rossonera!

Milan, Allegri resterà il tecnico rossonero anche nella prossima stagione: e per l’estate spunta questo super giocatore in arrivo

Il futuro della panchina del Milan ha un solo, grande nome e cognome. Nonostante le recenti e insistenti voci di un possibile addio, Massimiliano Allegri è stato saldamente confermato al centro del progetto tecnico rossonero anche per l’imminente stagione 2026/2027.

La conferma di Allegri e le strategie societarie

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la permanenza del tecnico toscano è legata a una condizione chiara e imprescindibile: un coinvolgimento totale e decisionale nelle prossime strategie di calciomercato. L’obiettivo primario della società è quello di evitare i cortocircuiti comunicativi del recente passato — come le divergenze registrate sugli acquisti della sessione invernale di gennaio — per costruire una rosa che possa onorare al meglio il ritorno in Champions League e puntare dritta alla conquista dello Scudetto.

Gli ostacoli per Kean e l’idea a parametro zero

Per alzare definitivamente l’asticella della competitività, Igli Tare e la proprietà puntano con decisione a profili dotati di grande bagaglio internazionale. Se la pista che porta a Moise Kean appare in ripida salita a causa della proibitiva clausola rescissoria da 62 milioni di euro imposta dalla Fiorentina, il vero colpo a sorpresa potrebbe arrivare direttamente da Barcellona.

La rivelazione di Ibrahimovic: fari su Lewandowski

In una recente intervista rilasciata all’emittente CBS, Zlatan Ibrahimovic ha svelato la profonda stima di Allegri per i giocatori dotati di forte personalità, indicando in Robert Lewandowski il profilo ideale.

L’attaccante, in scadenza contrattuale con i blaugrana nel giugno 2026, rappresenta a 38 anni un “usato sicuro” di assoluto lusso. È un centravanti in grado di garantire una dote certa di gol e una leadership indiscussa: esattamente gli elementi fondamentali per compiere il salto di qualità definitivo richiesto dall’allenatore.