Milan, Allegri pronto a lanciare questo giovane talento: chi è il baby rossonero che potrebbe presto brillare in Prima squadra!

Milan, Allegri potrebbe presto far esordire questo giovane talento: chi è il rossonero pronto a brillare in Prima squadra!

La lista dei giovani talenti lanciati da Massimiliano Allegri continua ad allungarsi, confermando una costante della sua carriera: la capacità di valorizzare i prodotti del vivaio o le promesse in rampa di lancio. Se in passato è stato il turno di giocatori come Astori, Nainggolan, Cristante o Kean, la stagione 2025-26 vede l’affermazione di una nuova generazione di rossoneri.

La Gazzetta dello Sport sostiene che la copertina spetti di diritto a Davide Bartesaghi. Il terzino classe 2005, cresciuto nel vivaio, è diventato un punto fermo dell’undici titolare, prendendosi con personalità l’eredità di Theo Hernandez. Dopo le prime apparizioni con Pioli, Fonseca e Conceição, sotto la gestione Allegri Bartesaghi ha trovato continuità, collezionando già 20 presenze (16 da titolare) e costringendo spesso in panchina l’oneroso acquisto Estupinan. Oltre alle ottime prove difensive, ha trovato anche la gioia della prima doppietta contro il Sassuolo, guadagnandosi le attenzioni del CT dell’Under 21 Gattuso e un rinnovo contrattuale che lo blinda al Milan.

Decisiva anche l’affermazione di Koni De Winter. Il difensore belga, che Allegri aveva già fatto esordire in Champions ai tempi della Juventus, è arrivato in estate dopo le esperienze a Empoli e Genova. Superate le iniziali difficoltà di adattamento e qualche errore di troppo fino a dicembre, De Winter ha conquistato la fiducia del tecnico, diventando titolare inamovibile nelle ultime uscite grazie a una concentrazione e una solidità nuove.

A completare il quadro c’è Zachary Athekame, esterno svizzero prelevato dallo Young Boys come alternativa a Saelemaekers. Anche per lui spazio e fiducia: sedici presenze, due da titolare, un gol e prestazioni convincenti, come l’ultima a Bologna condita da ottimi cross. Un’intuizione del DS Tare che ha già portato Athekame nel giro della nazionale maggiore elvetica.

Il prossimo della lista? Potrebbe essere David Odogu, giovane centrale tedesco classe 2006 che Allegri sta studiando a Milanello, pronto a scommettere ancora una volta sul talento.