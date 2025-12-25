Milan, Allegri tra festa e campo: Leao pronto a tornare per la sfida con il Verona. Le ultimissime

Milan, il tecnico rossonero Allegri prepara il Verona: Rafael Leao verso il recupero, il regalo più atteso. Le condizioni

Il Natale in casa rossonera arriva con sensazioni contrastanti. La delusione per la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Napoli è ancora fresca, ma Massimiliano Allegri può comunque trovare un motivo per sorridere: l’infermeria finalmente si svuota. Il tecnico ha concesso ai suoi una giornata di riposo totale prima della ripresa degli allenamenti, fissata per domani a Milanello, in vista del lunch match di domenica 28 dicembre contro l’Hellas Verona.

Leão, il regalo più atteso

Il vero dono sotto l’albero per i tifosi milanisti non è un nuovo innesto di mercato, bensì il ritorno di Rafael Leão. Il numero 10 è fermo dall’8 dicembre per un problema agli adduttori accusato contro il Torino, ma gli ultimi giorni hanno portato segnali incoraggianti.

Guarigione completata: Leão è tornato stabilmente ad allenarsi con il gruppo, lasciandosi alle spalle l’infortunio.

Leão è tornato stabilmente ad allenarsi con il gruppo, lasciandosi alle spalle l’infortunio. Coppia ricostituita: Allegri punta a schierarlo titolare già contro il Verona, riproponendo il tandem con Pulisic che tanto bene aveva funzionato.

Sulle orme di Pierino Prati

La sfida con l’Hellas è da sempre terreno fertile per il portoghese, che contro gli scaligeri ha già collezionato 3 gol e 4 assist. Ma domenica potrebbe arrivare qualcosa in più: con una rete, Leão raggiungerebbe Pierino Prati in cima alla classifica dei marcatori all-time del confronto tra Milan e Verona. Un obiettivo che aggiunge ulteriore motivazione al suo rientro e che potrebbe dare nuova spinta alla rincorsa rossonera allo scudetto, mentre si attende che l’iter burocratico consenta l’esordio di Füllkrug a gennaio.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

