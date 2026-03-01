Milan, Allegri dopo il 2-0 contro la Cremonese: «Bartesaghi è stato straordinario, il merito di questa vittoria è tutto suo! Sul derby posso dirvi questa cosa»

Milan, Massimiliano Allegri ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo Cremonese Milan, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI – «La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro. Nel primo tempo ha tenuto ritmi molto alti, noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella gestione della palla. Abbiamo rischiato su un tiro e abbiamo sprecato molte occasioni. Estupinan è entrato ed è entrato molto bene, questa è la dimostrazione che è un gruppo straordinario. Chi è entrato oggi ha fatto bene come spesso chi entra fa. Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

DERBY – «È ancora molto lunga, sembra corta quando si è lì perché ti viene un po’ di affanno. Ma bisogna essere molto lucidi per costruire azioni per far gol. Nell’occasione del calcio d’angolo sono stati molto bravi, Estupinan ha dato una bellissima palla per Modric, giusta per fargliela mettere di prima. Quello che fa la differenza. Così come sono stati bravi nel contropiede per chiuderla. Abbiamo ora una settimana per andare a giocare questa partita meravigliosa, e poi dopo proseguiremo il campionato».

BARTESAGHI – «È stato straordinario, diciamo che è uscito nel momento giusto. Così è entrato Estupinan che ha dato la palla gol. Il merito di questa vittoria è tutto suo. Per quanto riguarda il derby è una partita meravigliosa e in quelle partite lì può succedere di tutto».

CI SONO ANCORA CHANCE – «Chance… Credo che l’Inter abbia vinto 22 partite, 4 perse e 1 pareggiata… Speriamo che domenica i numeri gli diano contro (ride, ndr)».

L’INTERVISTA COMPLETA AD ALLEGRI