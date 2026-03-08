Milan News
Milan, Allegri prima del derby con l’Inter: «L’assenza di Thuram non cambia niente! Pulisic? Non è che se non segna per tre mesi non è più capace…»
Milan, Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima del derby con l’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero
Massimiliano Allegri a Dazn prima di Milan Inter. Queste le sue dichiarazioni.
Sull’assenza di Thuram: «Non cambia niente, Bonny e Esposito sono due ottimi giocatori. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Speriamo di fare risultato».
Su Pulisic: «Sta migliorando la condizione, sarà importante per noi. Non è che se non segna per tre mesi non è più capace. Ha avuto dei problemi che non gli hanno permesso di giocare in maniera ottimale».
