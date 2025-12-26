Milan, Gabbia a rischio per il Verona: le sensazioni sul difensore. E novità su Füllkrug

Gabbia in dubbio per Milan Verona: le ultimissime dall’allenamento. Focus anche sul neo acquisto Füllkrug

Il venerdì di Milanello regala a Massimiliano Allegri un mix di buone e cattive notizie. Se da un lato l’attacco accoglie il suo nuovo “Panzer”, dall’altro la difesa deve fare i conti con un’assenza pesante in vista dell’ultimo match dell’anno contro l’Hellas Verona.

Milan, primo giorno in gruppo per Füllkrug

Niclas Füllkrug ha iniziato ufficialmente la sua avventura rossonera. Grazie al via libera del West Ham, il centravanti tedesco ha svolto oggi la sua prima seduta completa con il gruppo. Tempistiche: sebbene si stia già allenando a Milanello, il suo tesseramento sarà formalizzato soltanto il 2 gennaio 2026. Debutto rinviato: niente Verona per lui, ma Allegri spera di portarlo almeno in panchina nella successiva trasferta di Cagliari.

Gabbia verso il forfait: difesa in emergenza

Le notizie peggiori arrivano dal reparto arretrato. Matteo Gabbia, ancora alle prese con il dolore al ginocchio sinistro dopo il trauma in iperestensione rimediato contro il Sassuolo, non è rientrato in gruppo e continua con terapie personalizzate. Situazione compromessa: salvo sorprese dell’ultima ora, il difensore non sarà convocato per la sfida di domenica. Le scelte di Allegri: senza Gabbia, il tecnico è pronto a confermare la difesa a tre formata da Tomori, Pavlovic e Koni De Winter, con il giovane belga in netto vantaggio per una maglia da titolare. Lo ha appreso Milannews24.

