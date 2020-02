Milan, senti Andrè Silva: «Esperienza educativa, se avessi giocato di più…»

Andrè Silva si confessa: ecco le parole dell’ex attaccante del Milan, attualmente all’Eintrach Francoforte, sul suo passato

Andrè Silva si racconta: ecco le parole dell’attaccante portoghese a Calciomercato.com sulla sua esperienza al Milan.

ANDRÈ SILVA – «È stata un’esperienza educativa, sia per il mio ruolo di giocatore che per quanto riguarda la consapevolezza. Il periodo al Milan è stato relativamente limitato e discontinuo. La fiducia in me stesso sarebbe stata sicuramente più grande se io avessi giocato con più continuità. Durante il mio periodo a Milano mi hanno sempre trattato in modo professionale e ho avuto ottimi rapporti. Ho anche sentito l’affetto dei tifosi, quindi ho dei bei ricordi di quell’avventura».