Milan-Atalanta: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Milan-Atalanta, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Milan-Atalanta: formazioni ufficiali

Milan-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Dopo la vittoria in Europa League, il Milan di Gattuso si rituffa in campionato alla ricerca di un altro successo. Il tecnico rossonero dovrebbe proporre il classico 4-3-3: in porta tornerà Donnarumma, mentre in difesa ci saranno sicuramente Rodriguez e Romagnoli. Per affiancare quest’ultimo, Gattuso pensa a Musacchio, che dovrebbe aver recuperato dal trauma cranico subito a Cagliari. A centrocampo la cerniera dei 3 sarà formata da Kessie, Biglia e Bonaventura, mentre in attacco tornerà Suso sulla destra. Confermato Higuain centravanti, infatti Cutrone sta ancora recuperando da un acciacco subito in Under 21 e partirà al massimo dalla panchina. L’Atalanta, invece, è reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Spal: una prestazione che non è piaciuta a Gasperini. Ciononostante il tecnico è intenzionato a riproporre praticamente gli stessi 11 dell’ultima uscita, fatta eccezione per Rigoni che partirà dalla panchina. Ad assistere Gomez e Zapata sarà Pasalic, mentre in porta sarà confermato Gollini. Sulle fasce spazio a Gosens e Castagne.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

Milan-Atalanta: i precedenti del match

Milan e Atalanta si affronteranno per la 115esima volta, mentre sono 57 i precedenti disputati al Meazza in Serie A. Di questi: 28 sono i successi milanisti, 10 le vittorie atalantine e 19 i pareggi. Nonostante l’ottimo fattore campo, per trovare una vittoria rossonera, in casa, bisogna tornare a gennaio 2014, quando il Milan vinse 3-0 grazie alla doppietta di Kakà e al gol di Cristante. Nella scorsa stagione, invece, a Milano vinse l’Atalanta, grazie alla firme dell’ex Cristante e di Ilicic. A Bergamo, nel girone di ritorno, finì 1-1: gol di Kessie per i rossoneri e pareggio al 92′ di Masiello per i padroni di casa.

Milan-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà Daniele Doveri l’arbitro designato per il match Milan e Atalanta a San Siro: un fischietto esperto, visto che si tratta del 127esimo gettone in Serie A. Ad assisterlo saranno i guardalinee Anghetti e Marrazzo, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Al VAR è stato designato Orsato, mentre come AVAR ci sarà Peretti. Per Doveri sarà il primo Milan-Atalanta in carriera, inoltre, nei suoi precedenti a San Siro, il Milan ha vinto tutti e sei gli incontri.

Milan-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Milan-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.